Trump asegura que Irán le entregó "un gran regalo" relacionado con gas y petróleo

Trump asegura que Irán le entregó "un gran regalo" relacionado con gas y petróleo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:49:28
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Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán le entregó un "gran regalo" relacionado con el petróleo y el gas, aunque no precisó de qué se trataba.

No obstante, en conferencia de prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense comentó: "fue un regalo muy grande, que vale una cantidad de dinero tremenda".

"Van a llegar a un acuerdo. Ayer hicieron algo que fue asombroso. De hecho, nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, de un valor económico tremendo. No les voy a decir qué regalo es, pero fue un premio muy significativo. Y nos lo dieron. Dijeron que nos lo darían y lo hicieron", aseguró.

Durante el evento de toma de protesta del nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, el líder republicano se dijo convencido de que va a “alcanzar un acuerdo” con la República Islámica.

En ese sentido, reiteró que “en estos momentos” se desarrollan conversaciones con el Gobierno iraní porque se produjo un cambio de régimen.

El presidente Trump comentó que e tras matar a varias figuras de la cúpula iraní, entre ellos el líder supremo Ali Jameneí, los actuales representantes iraníes "son muy diferentes comparado con los que empezamos a negociar y que crearon todos estos problemas".

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