Trump asegura que EE.UU. ya ganó a Irán, con o sin acuerdo de paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 16:34:54

Washington D.C., Estados Unidos, 11 de abril de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país ya obtuvo la victoria frente a Irán, sin importar el resultado de las negociaciones de paz que comenzaron este sábado en Islamabad, Pakistán.

Antes de viajar a Florida, el mandatario declaró ante la prensa en la Casa Blanca que las conversaciones continúan, pero insistió en que el desenlace no cambiará su evaluación. “Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos”, señaló.

Trump mencionó que, desde su perspectiva, Washington logró sus objetivos militares durante el conflicto. “Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”, agregó.

El presidente también cuestionó la cobertura mediática de la guerra y aseguró que las fuerzas estadounidenses neutralizaron capacidades militares iraníes, así como a parte de su liderazgo. Según dijo, fueron derrotadas la armada, la fuerza aérea, los sistemas de defensa antiaérea y el radar iraní.

Además, Trump afirmó que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en respuesta a los ataques entre ambos países, será reabierto pronto, y destacó que esa ruta marítima es utilizada principalmente por otras naciones.

Las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero comenzaron este sábado en Islamabad, con la participación del vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.