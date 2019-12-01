Trump asegura que detuvieron a homicida de Charlie Kirk

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 07:19:10

Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, , aseguró “con un alto grado de certeza” que fue detenido el supuesto homicida del comentarista ultraconservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado 10 de septiembre.

“Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador” de Utah, dijo el mandatario estadounidense en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

Asimismo, el jefe de Estado comentó que se enteró de la captura del sospechoso unos minutos antes de entrar a la entrevista y dijo que el Buro Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias ofrecerán más información respecto al caso.

Según explicó el líder republicano, fue el propio padre del presunto asesino, así como otras personas cercanas las que le pidieron que se entregara a las autoridades.

“Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí”, indicó el presidente Trump.

Cabe recordar que el FBI detuvo y después liberó a dos hombres sospechosos previo a la captura de la persona que indica el mandatario estadounidense.