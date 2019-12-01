Trump arremete de nueva cuenta contra la OTAN; acusa falta de apoyo en Irán

Trump arremete de nueva cuenta contra la OTAN; acusa falta de apoyo en Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 12:49:01
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Estambul, Turquía, a 7 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a criticar a los miembros de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por su falta de apoyo en la operación militar de su país en Irán.

Además, desde Turquía, en donde se reunió con su homólogo Tayyip Erdogan, el mandatario estadounidense aseguró que, aunque no necesitaban ayuda en Medio Oriente, pusieron a prueba a las naciones europeas de la alianza militar para ver si estaban dispuestos a apoyar

“Me decepcionó mucho la OTAN. No necesitábamos ayuda alguna y, en cierto modo, los estaba poniendo a prueba (…) estaba probando para ver si estarían ahí o no, porque desde hace mucho he dicho que nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros”, expresó el líder republicano ante periodistas.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció la firma de contratos de armamento por más de 50 mil millones de dólares, para demostrar que los representantes europeos “toman” en serio” el aumento del gasto militar.

Entre los acuerdos destacan:

  • Un contrato con la compañía sueca Saab para reemplazar la flota de aviones de reconocimiento Awacs de Boeing, con la compra de diez aparatos Global Eye.
  • Un pedido adicional de un avión A330 MRTT de transporte y reabastecimiento militar, adjudicado al grupo Airbus.
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