Trump aplaza reunión con Kim Jong-un, tras lanzamiento de misiles norcoreanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 08:30:06

Gyeongju, Corea del Sur, a 29 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que no se reunirá con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ya que “no pudieron acordar el momento”, horas después de que el régimen realizó una prueba de misiles estratégicos.

"Conozco muy bien a Kim Jong-un. Nos llevamos muy bien. Realmente no pudimos acordar el momento. El presidente Xi (Jinping, el líder chino) viene mañana y eso es muy importante para el mundo, para todos nosotros", señaló.

No obstante, el mandatario estadounidense comentó que en el futuro visitará el continente asiático, por lo que tendrá más oportunidades de reunirse con Kim.

"Estoy deseando verlo, y ese era realmente nuestro objetivo para esta visita, pero tendremos otras visitas y trabajaremos muy duro con Kim Jong-un y con todo el mundo para solucionar las cosas", dijo el líder republicano.

Cabe señalar que, el jefe de Estado realizó esas declaraciones mientras se encontraba en un almuerzo con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en la ciudad sureña de Gyeongju, sede de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).