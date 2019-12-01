Trump anuncia acuerdo con gigante farmacéutica para reducir precios de medicamentos en EEUU

Trump anuncia acuerdo con gigante farmacéutica para reducir precios de medicamentos en EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 12:18:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que llegó a un acuerdo con la farmacéutica británica AstraZeneca, con el que a podrá ofrecer sus medicamentos a Medicaid, el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos en el país, a precios similares a los que ofrece en otros países desarrollados.

Según el mandatario, el trato tiene como objetivo bajar “drásticamente” los precios de los medicamentos y equipararlos a los de otras naciones.

De igual forma, AstraZeneca se comprometió a invertir 50 mil millones de dólares en investigación y desarrollo en Estados Unidos hasta 2030.

Dicha inversión incluirá la construcción de una nueva planta en Virginia que se espera genere unos 3 mil 600 empleos.

El beneficio que la farmacéutica británica recibirá a cambio será una exención de tres años de los aranceles impuestos a medicamentos importados.

No obstante, expertos en la materia, señalan que, en muchos casos, los precios que paga Medicaid ya son similares a los de Europa, por lo que el impacto real de esta medida podría ser limitado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto feminicida; hechos ocurridos en Morelia, Michoacán
Detienen a presunto homicida de alumno del CCH Sur; estaba hospitalizado
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Privan de la vida a pareja en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Confirman causas del "pipazo" que dejó más de 30 muertos en Iztapalapa
Cae en Quintana Roo presunto líder de grupo criminal sueco; tenía ficha de la Interpol
Intensas lluvias dejan al menos 23 muertos y 8 desaparecidos en todo el país
Comentarios