Trump anula dictamen que clasifica los gases invernadero como nocivos para la salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 07:27:43

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó un dictamen de peligro aprobado por el Gobierno de Barack Obama en 2009, que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud.

El mandatario estadounidense defendió su decisión y la calificó como “la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense” y aseguró que rebajará enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores.

“Esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores estadounidenses y reducirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3 mil dólares. Piénsenlo. Durante mi campaña, prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado”, dijo el líder republicano en la ceremonia celebrada en la Casa Blanca.

En el evento también estuvo presente el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin.

Cabe mencionar que, en marzo pasado, la dependencia federal anunció que revisaría una treintena de regulaciones con respecto a los gases contaminantes, lo que generó protestas por parte de organizaciones ambientales.

Por su parte, el ex presidente Obama criticó la medida de Trump, al asegurar que ahora “estamos menos capacitados para combatir el cambio climático.

“Sin esta decisión, estaremos menos seguros, menos sanos y menos capacitados para combatir el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar todavía más dinero”, sentenció el demócrata.