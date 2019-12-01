Trump amenaza con enviar a ICE a aeropuertos para tareas de seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 14:52:16

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con enviar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en caso de que los representantes demócratas no aprueban financiar a la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA).

Dicha oficina forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el cual se encuentra cerrado desde el pasado 14 de febrero, ante la negativa del partido liberal de aprobar recursos para su funcionamiento, bajo el argumento de que algunos de sus elementos han operado en contra del bienestar de la población.

“Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Las declaraciones del líder reúblicano se dieron luego de que el Senado, con mayoría conservadora, rechazara por quinta vez, financiar al DHS.

El cierre significa que muchos trabajadores del TSA no han recibido sus pagos desde el 14 de febrero pasado, por lo que la mayoría dejaron de asistir a sus empleos, lo que ha afectado a los mayores aeropuertos del país.

Cabe señalar que la Cámara Alta del Congreso estadounidense votará una iniciativa demócrata para financiar solamente al TSA, mientras que las demás funciones del DHS permanecerán suspendidas.