Trump agrede verbalmente a reportera tras cuestionarlo por tiroteo en Washington

Trump agrede verbalmente a reportera tras cuestionarlo por tiroteo en Washington
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 07:58:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 28 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump llamó “estúpida” a una reportera que le preguntó por qué culpa a su antecesor, Joe Biden, del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D. C.

La periodista, de identidad no revelada, cuestionó al mandatario por qué responsabiliza a las políticas migratorias de Biden del ataque del miércoles en Washington, en el que murió una agente y un compañero está en estado crítico, si la actual Administración revisó a Rahmanullah Lakanwal, afgano de 29 años, señalado como el principal sospechoso.

“Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas por qué eres una persona estúpida”, respondió el líder republicano.

Cabe señalar que dicho episodio se suma a una serie de momentos en los que el jefe de Estado insulta a trabajadoras de la comunicación, ya que, el pasado 26 de noviembre, llamó “fea por dentro y por fuera” a la reportera Katie Rogers del The New York Times, que publicó un artículo sobre la supuesta disminución de energía del mandatario.

Además, hace días, el presidente Trump le dijo “quieta, cerdita” a Catherine Lucey, reportera de Bloomberg que le preguntó en el avión Air Force sobre los archivos del financiero pederasta Jeffrey Epstein.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pierde la vida joven al derraparse sobre el Périferico Paseo de la República en Morelia, Michoacán
Quitan la vida a custodio durante asalto en la colonia Roma de la CDMX
Resultan heridas al menos 4 personas, entre ellas 2 elementos de la GN durante carambola en Apaseo el Grande, Guanajuato
Hallan a hombre sin vida en la colonia Jacarandas de Morelia, Michoacán; se desconocen las causas del fallecimiento
Más información de la categoria
Lluvias vuelven a dejar afectaciones en municipios de Hidalgo
Asegura Trump que la inmigración es la principal causa de disfunción social en EEUU
México registra cerca de 15 mil 500 nuevos casos de VIH en 2025
Transportistas y agricultores llegan a acuerdo con el gobierno y liberan carreteras
Comentarios