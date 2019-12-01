Trump agrede verbalmente a reportera tras cuestionarlo por tiroteo en Washington

Washington D. C., Estados Unidos, a 28 de noviembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump llamó “estúpida” a una reportera que le preguntó por qué culpa a su antecesor, Joe Biden, del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D. C.

La periodista, de identidad no revelada, cuestionó al mandatario por qué responsabiliza a las políticas migratorias de Biden del ataque del miércoles en Washington, en el que murió una agente y un compañero está en estado crítico, si la actual Administración revisó a Rahmanullah Lakanwal, afgano de 29 años, señalado como el principal sospechoso.

“Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas por qué eres una persona estúpida”, respondió el líder republicano.

Cabe señalar que dicho episodio se suma a una serie de momentos en los que el jefe de Estado insulta a trabajadoras de la comunicación, ya que, el pasado 26 de noviembre, llamó “fea por dentro y por fuera” a la reportera Katie Rogers del The New York Times, que publicó un artículo sobre la supuesta disminución de energía del mandatario.

Además, hace días, el presidente Trump le dijo “quieta, cerdita” a Catherine Lucey, reportera de Bloomberg que le preguntó en el avión Air Force sobre los archivos del financiero pederasta Jeffrey Epstein.