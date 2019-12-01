Trump afirma que no está claro si el líder iraní Mojtaba Khamenei sigue con vida

Trump afirma que no está claro si el líder iraní Mojtaba Khamenei sigue con vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 15:28:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D.C., Estados Unidos, 16 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la mañana de este lunes que no se ha podido confirmar si el líder iraní, Mojtaba Khamenei, se encuentra con vida o si ha fallecido.

Las declaraciones se dan en medio de recientes rumores sobre el estado de salud del dirigente iraní, los cuales han generado especulación en distintos sectores políticos y mediáticos.

Durante su pronunciamiento, Trump señaló que existen versiones contradictorias sobre la situación de Khamenei. “Algunos dicen que perdió una pierna, una sola pierna, y que resultó gravemente herido. Otros dicen que está muerto. Nadie afirma que esté completamente sano”, expresó.

El mandatario agregó que hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su condición. “No sabemos si está muerto o no. Nadie lo ha visto”, afirmó.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han emitido información oficial que confirme o desmienta los rumores sobre el estado de salud del líder.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente automovilístico en la Morelia-Pátzcuaro deja una persona sin vida 
Ataque armado en una tenencia de Tangamandapio, Michoacán, deja una persona sin vida
Pierde la vida un hombre y una mujer resulta lesionada durante ataque armado en la colonia El Rodeo de la CDMX
Cae presunto jefe de plaza de organización criminal de Michoacán; cobraría piso en Edomex
Más información de la categoria
El Centro Autismo Morelia es un ejemplo mundial: Bisila Bokoko
Sheinbaum anuncia que hará donación monetaria a Cuba, tras llamado de AMLO
Estados Unidos afirma haber destruido más de 100 buques iraníes en medio de tensiones en Ormuz
Emboscan a agentes de seguridad en sierra de Chihuahua; hay 2 atacantes muertos y 3 detenidos
Comentarios