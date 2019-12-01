Trump afirma que no está claro si el líder iraní Mojtaba Khamenei sigue con vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 15:28:33

Washington D.C., Estados Unidos, 16 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la mañana de este lunes que no se ha podido confirmar si el líder iraní, Mojtaba Khamenei, se encuentra con vida o si ha fallecido.

Las declaraciones se dan en medio de recientes rumores sobre el estado de salud del dirigente iraní, los cuales han generado especulación en distintos sectores políticos y mediáticos.

Durante su pronunciamiento, Trump señaló que existen versiones contradictorias sobre la situación de Khamenei. “Algunos dicen que perdió una pierna, una sola pierna, y que resultó gravemente herido. Otros dicen que está muerto. Nadie afirma que esté completamente sano”, expresó.

El mandatario agregó que hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su condición. “No sabemos si está muerto o no. Nadie lo ha visto”, afirmó.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han emitido información oficial que confirme o desmienta los rumores sobre el estado de salud del líder.