Trump advierte que podría lanzar nuevo ataque contra Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 22:26:22

Washington, Estados Unidos, a 1 de noviembre de 2026.- El gobierno de Irán volvió a quedar bajo las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de emprender nuevas acciones militares contra el país de Medio Oriente y aseguró que, de ser necesario, ordenará un ataque de gran intensidad.

Durante un mitin político realizado este domingo en Iowa, el mandatario estadounidense afirmó que hasta ahora ha evitado intensificar las acciones contra Irán con la intención de reducir las posibles pérdidas humanas; sin embargo, advirtió que esa postura podría cambiar en el corto o mediano plazo.

Trump sostuvo ante sus simpatizantes que su decisión de no actuar militarmente responde a que busca evitar más muertes, aunque insistió en que llegará un momento en que Washington tendrá que responder con mayor contundencia.

“En algún momento tendremos que darles un golpe contundente”, expresó el presidente, al referirse a la situación con el gobierno iraní.

Las declaraciones se produjeron durante un acto de campaña relacionado con las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán el próximo martes en Estados Unidos, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado.

El mensaje del mandatario ocurre en medio de las tensiones entre Washington y Teherán, mientras la administración estadounidense mantiene una postura de presión mediante medidas diplomáticas, económicas y de seguridad.

Con estas advertencias, Trump volvió a colocar sobre la mesa la posibilidad de una escalada militar en la región, aunque durante su intervención no precisó cuándo ni bajo qué circunstancias podría concretarse una nueva ofensiva.