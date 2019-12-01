Trump advierte que habrá "consecuencias" para Honduras si alteran resultados electorales

Trump advierte que habrá "consecuencias" para Honduras si alteran resultados electorales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 08:57:44
Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que habrá consecuencias si Honduras “altera” los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Además, instó a las autoridades electorales del país a reanudar el conteo de votos, detenido la noche de los comicios.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que “Honduras está tratando de cambiar los resultados” y sostuvo que “habrá consecuencias” si esto ocurre.

De acuerdo con su información, el escrutinio mostraba una contienda cerrada entre los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla, con una ventaja de apenas 500 votos para Asfura.

“Es imperativo que el CNE complete el proceso y afirmó que la voluntad expresada por los votantes en abrumadoras cifras debe ser respetada. ¡La democracia debe prevalecer!”, añadió el líder republicano.

