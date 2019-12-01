Trump acusa a Irán de continuar con su programa nuclear pese a ataques de EE.UU.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 16:35:15

Washington, D.C., 9 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán no ha negociado “de buena fe” respecto a su programa nuclear, incluso después de los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

Durante un mensaje reciente, el mandatario señaló que, pese a que Estados Unidos “destruyó” sitios nucleares clave durante la llamada Operación Midnight Hammer, el gobierno iraní continuó defendiendo su intención de desarrollar energía nuclear y mantener niveles de enriquecimiento de uranio que, según Washington, resultan inaceptables.

Trump aseguró que Teherán siguió insistiendo en su programa nuclear, lo que, a su juicio, demuestra la falta de disposición para alcanzar un acuerdo que limite sus capacidades nucleares.

Las declaraciones del presidente se dan en medio de las tensiones persistentes entre Estados Unidos e Irán.