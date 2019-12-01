Trasladan a Nicolás Maduro y su esposa a la Corte de Brooklyn en Nueva York

Trasladan a Nicolás Maduro y su esposa a la Corte de Brooklyn en Nueva York
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 07:19:45
Nueva York, Estados Unidos, 5 de enero del 2026.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cecilia Flores, fueron trasladados este lunes a la Corte de Brooklyn en Nueva York para sostener su primera audiencia en territorio estadounidense tras su captura y traslado al país.

Ambas partes comparecerán ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en punto de las 12:00 horas locales en Manhattan.

Cabe recordar que Maduro y Flores se encuentran recluidos desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, prisión federal de alta seguridad donde también se encuentra el “Mayo” Zambada.

Nicolás Maduro está acusado de los siguientes cargos en Estados Unidos:

-          Conspiración de narcoterrorismo

-          Conspiración para la importación de cocaína

-          Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

-          Conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales

