Tras nuevos ataques a Gaza, Netanyahu se reúne con enviados especiales de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 10:18:01

Jerusalén, Israel, a 20 de octubre 2025.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu se reunión con el enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, para debatir "novedades en la región".

Cabe señalar que el encuentro de alto nivel se da luego de que el Ejército Israelí atacó de nueva cuenta objetivos militares en la Franja de Gaza, a pesar de la implementación de un alto al fuego.

De acuerdo con el canal israelí N12, la visita de los funcionario estadounidenses incluirá reuniones con altos funcionarios israelíes, además de con mediadores de Egipto y Catar.

Además, en los próximos días se espera que el vicepresidente de EEUU, JD Vance, también visite el Estado judío y se reúna con el premier Netanyahu, para supervisar la implementación del alto al fuego.

Es de mencionar que, la tregua comenzó el 10 de octubre y el Gobierno de Hamas denuncia que desde entonces Israel ha vulnerado en unas 80 ocasiones el acuerdo.

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes acusan a los islamistas de vulnerarlo durante los enfrentamientos en Rafah.