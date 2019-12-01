Tras final mundialista, Trump descarta "tensiones" con España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 10:51:09

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que ya no existen “tensiones” entre su país y España.

Lo anterior, tras asistir a la final de la justa mundialista, en la que la nación europea venció por marcador de 1-0 a su similar de Argentina.

“Hablé con España y les felicité por tener un gran equipo”, declaró el mandatario estadounidense, sin embargo no aclaró a qué representante del Gobierno español le hizo el comentario.

En ese sentido, al ser cuestionado sobre su relación con la Administración ibérica, el líder republicano aseguró “No, no tengo tensiones. No tengo tensiones con nadie”.

Caber recordar que al término del encuentro el presidente Trump entregó las medallas a los jugadores de ambas selecciones finalistas, así como el trofeo de la Copa Mundial al capitán de la Selección española.