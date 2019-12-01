Tragedia familiar en Argentina: hombre atropella a su padre y a otras dos personas tras discusión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 08:45:48

San Justo, Argentina, 29 de enero del 2026.- Un hombre protagonizó un violento episodio vial al atropellar con su automóvil a su padre y a otras dos personas que se encontraban sobre la calle, luego de una discusión familiar.

El hecho ocurrió el miércoles, poco antes del mediodía, en San Justo, Argentina, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con información compartida por el diario Clarín, el atropello se produjo frente a un taller mecánico, sobre la avenida Juan Manuel de Rosas al 5100, una de las vialidades más transitadas del sector, por donde también circula el Metrobus.

Según información oficial, el conductor fue identificado como Esteban Ninni, de 38 años, quien a bordo de un Citroën C4 embistió a Domingo Ninni, su padre, de 70 años, así como a Kevin Forti, de 26, y Magalí Ester Navarro, de 39 años.

El incidente fue captado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales; en las imágenes se observa al vehículo detenido sobre la vereda y, tras una breve maniobra, al conductor acelerando directamente hacia el grupo de personas, atropellándolas.

Entre quienes se encontraban en el lugar había una mujer con un bebé en brazos, quien afortundamente no resultó lesionada.