Tornado y severas tormentas dejan ocho personas fallecidas y un desaparecido en el centro de China

Tornado y severas tormentas dejan ocho personas fallecidas y un desaparecido en el centro de China
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 20:26:33
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Pekín, China, a 6 de julio de 2026.- Una intensa jornada de fenómenos meteorológicos extremos golpeó la noche de este lunes el este de la provincia de Hubei, en el centro de China, donde un tornado acompañado de tormentas eléctricas y violentas ráfagas de viento provocó la muerte de ocho personas y dejó a otra más en calidad de desaparecida, de acuerdo con autoridades de gestión de emergencias.

El fenómeno se presentó entre las 19:00 y las 23:00 horas, tiempo local, afectando principalmente las ciudades de Huangshi, Huanggang, Ezhou y Xianning, donde las condiciones climáticas ocasionaron daños y movilizaron a los cuerpos de emergencia.

Las autoridades informaron que en dos localidades se registraron vientos de hasta nivel 13 en la escala utilizada en China para medir la intensidad de los vendavales. Asimismo, señalaron que algunas zonas fueron impactadas directamente por tornados derivados de la fuerte convección atmosférica.

Ante la magnitud de los daños, equipos de rescate permanecen desplegados en las áreas afectadas para localizar a la persona desaparecida, auxiliar a la población y evaluar las afectaciones ocasionadas por el fenómeno.

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