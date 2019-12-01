Tornado causa severos daños en aeropuerto de Brasil y obliga a cancelar vuelos

Tornado causa severos daños en aeropuerto de Brasil y obliga a cancelar vuelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 17:15:24
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Santa Catarina, Brasil, a a4 de noviembre de 2026.- Un tornado azotó la ciudad de Chapecó, en el estado de Santa Catarina, Brasil, y dejó importantes daños materiales, principalmente en las instalaciones del aeropuerto Serafim Enoss Bertaso, donde la fuerza del viento destrozó ventanales, afectó estructuras metálicas y alcanzó una aeronave que permanecía estacionada, situación que obligó a suspender las operaciones aéreas y cancelar los vuelos programados.

El fenómeno meteorológico se registró durante la mañana de este miércoles y sorprendió a pasajeros y trabajadores que se encontraban en la terminal. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron cristales rotos, restos de materiales esparcidos y afectaciones en distintas áreas del inmueble.

Los daños también alcanzaron hangares, techumbres y zonas de estacionamiento. Ante las condiciones de riesgo, la empresa concesionaria inició una revisión de la infraestructura para determinar cuándo será seguro reanudar las actividades, mientras se recomendó a los viajeros consultar directamente con las aerolíneas sobre cancelaciones y posibles cambios en sus itinerarios.

El impacto del tornado no se limitó al aeropuerto, ya que distintos sectores de Chapecó reportaron viviendas dañadas, techos arrancados, árboles derribados y cortes en el suministro eléctrico y las comunicaciones. En localidades cercanas también se registraron afectaciones; en Xanxerê, las ráfagas provocaron el vuelco de un camión y una camioneta sobre la carretera BR-282.

El meteorólogo Piter Scheuer confirmó que se trató de un tornado relacionado con una supercélula, un sistema de tormentas que puede generar fenómenos meteorológicos severos. En tanto, equipos de Defensa Civil comenzaron las labores de evaluación y atención en las zonas afectadas.

Como medida preventiva, las autoridades municipales suspendieron las clases del turno vespertino en las escuelas públicas de Chapecó y exhortaron a la población a evitar las áreas dañadas, mantenerse alejada de cables eléctricos caídos y estructuras que pudieran representar un peligro.

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