Tiroteo en Miami deja dos muertos y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 08:19:52

Miami, Florida, 7 de noviembre del 2025.- Un tiroteo registrado el jueves en la ciudad de Hialeah, al oeste de Miami, dejó dos personas muertas y una más herida, informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió dentro de un apartamento en la comunidad de Lago Grande, donde agentes de la Policía de Hialeah acudieron tras reportes de disparos.

Una de las víctimas fue trasladada en helicóptero de Miami-Dade Rescue a un hospital cercano, mientras que las otras dos personas fueron declaradas sin vida en el lugar.

La Policía mantiene bajo reserva los detalles del caso, señalando únicamente que la investigación continúa en curso. Hasta el momento, no se ha informado si hay detenidos o el posible móvil del ataque.