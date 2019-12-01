Tiroteo en escuela de Oregón deja cuatro personas sin vida, entre ellas tres niños

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 19:06:01

Oregón, Estados Unidos, 15 de octubre de 2026.- Un tiroteo en una escuela primaria de la ciudad de Bend, en Oregón, dejó cuatro personas sin vida, entre ellas tres niños de 5, 8 y 11 años además de una maestra.

De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable era un adolescente de 16 años, quien murió tras recibir un disparo de una persona que lo vio entrar a la escuela primaria Silver Rail y se enfrentó a él.

Los hechos ocurrieron poco antes de la una de la tarde, hora local, cuando la policía recibió un reporte sobre un disparo contra un automóvil afuera del plantel. Un minuto después, comenzaron a recibir llamadas de emergencia desde el interior de la escuela, donde se reportó que una persona había entrado y comenzado a disparar.

Además de las víctimas mortales, un niño de 7 años y una maestra de 54 resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital.

Luego del ataque, los agentes evacuaron las instalaciones aula por aula, mientras se organizó un punto de encuentro en una iglesia cercana para que los padres de familia pudieran reunirse con sus hijos.

El FBI también se sumó a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras que las autoridades escolares expresaron su tristeza por lo sucedido y señalaron que su prioridad es atender a los estudiantes y al personal afectado.

Debido a lo ocurrido, las clases, actividades y eventos deportivos de las escuelas del distrito Bend-La Pine fueron suspendidos para este viernes.

Hasta el momento se desconoce la identidad del sospechoso, mientras que las investigaciones siguen en curso con el apoyo del FBI y otras agencias.