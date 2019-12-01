Tiroteo en club de New Hampshire, EE.UU., deja varios heridos; la policía confirma un tirador detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 20:35:56
Nashua, New Hampshire, Estados Unidos, a 20 de septiembre de 2025.- Un tiroteo ocurrido este sábado en el Sky Meadow Country Club dejó varias personas baleadas, mientras que las autoridades confirmaron que un sospechoso ya se encuentra bajo custodia. La policía local informó que no hay peligro para el público.

Según el Departamento de Policía de Nashua, las cámaras de seguridad ayudaron a determinar que únicamente hubo un tirador, quien fue detenido por las fuerzas del orden. La investigación sobre el incidente sigue en curso.

Inicialmente, se reportó que dos individuos armados habrían participado en el ataque, aunque las autoridades aclararon posteriormente que solo uno permanece detenido y que el otro sospechoso ya no constituye una amenaza inmediata.

La policía continúa recopilando información para esclarecer los hechos y determinar la situación de los heridos, mientras se refuerza la vigilancia en la zona para garantizar la seguridad de los asistentes y residentes cercanos al club.

