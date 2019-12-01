TikTok será operada solo por estadounidenses tras acuerdo con China; confirma Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 18:37:39

Washington, Estados Unidos, a 25 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la firma de una orden ejecutiva que obliga a que la red social Tiktok opere bajo control de inversionistas estadounidenses.

El mandatario confirmó que el acuerdo fue posible gracias al aval del presidente chino XI Jinping, a quien expresó su agradecimiento por permitir que se concretara la negociación.

“Mucho respeto por el XI, porque para que se concretara correctamente, necesitamos el apoyo de China”, declaró Trump tras la firma de la medida.

Con esta decisión, la administración estadounidense busca garantizar que la plataforma sea operada “por estadounidenses en todo momento”, en un contexto de tensiones comerciales y de seguridad tecnológica entre Washington y Pekin.