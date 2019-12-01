TikTok será operada solo por estadounidenses tras acuerdo con China; confirma Trump

TikTok será operada solo por estadounidenses tras acuerdo con China; confirma Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 18:37:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 25 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la firma de una orden ejecutiva que obliga a que la red social Tiktok opere bajo control de inversionistas estadounidenses.

El mandatario confirmó que el acuerdo fue posible gracias al aval del presidente chino XI Jinping, a quien expresó su agradecimiento por permitir que se concretara la negociación.

“Mucho respeto por el XI, porque para que se concretara correctamente, necesitamos el apoyo de China”, declaró Trump tras la firma de la medida.

Con esta decisión, la administración estadounidense busca garantizar que la plataforma sea operada “por estadounidenses en todo momento”, en un contexto de tensiones comerciales y de seguridad tecnológica entre Washington y Pekin.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado en Ventura Puente deja a un hombre lesionado en Morelia
Sin rastro del paradero de comerciante de Michoacán desaparecido por agentes de Moroleón, Guanajuato; diputado rechaza hacer exhorto al gobierno local
Detienen a venezolano armado con fusil, cartuchos y estupefacientes, en Apatzingán, Michoacán
Mantienen coordinación en operativo frontera: Josué Guerrero 
Más información de la categoria
Sin rastro del paradero de comerciante de Michoacán desaparecido por agentes de Moroleón, Guanajuato; diputado rechaza hacer exhorto al gobierno local
Detienen a venezolano armado con fusil, cartuchos y estupefacientes, en Apatzingán, Michoacán
Secretaría de Seguridad de Querétaro se transforma en Agencia de Seguridad Pública con mayores resultados
Familia de migrante michoacano muerto en Chicago busca justicia
Comentarios