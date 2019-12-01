The New York Times demanda al Pentágono por nuevas restricciones a la prensa

Nueva York, Estados Unidos, a 4 de diciembre 2025.- El diario The New York Times (NYT), presentó una demanda contra el Pentágono por las nuevas restricciones que dicha dependencia ha impuesto a la prensa a la hora de informar sobre el Ejército estadounidense.

El rotativo informó en su página web que la política del Departamento de Guerra es “exactamente el tipo de esquema restrictivo de la libertad de expresión y de prensa” que la Corte Suprema y el Tribunal del Circuito de Washington D.C. han reconocido que viola la Primera Enmienda de la Constitución.

Según el periódico neoyorquino, las nuevas normas establecen estrictas limitaciones de acceso físico a sus instalaciones y a uso de fuentes.

El pasado 16 de octubre, fecha límite para acoplarse a dichas normas, grandes medios estadounidenses, entre ellos periodistas con más de treinta años de carrera como corresponsales en el Pentágono, entregaron sus credenciales a modo de rechazo.

El documento legal presentado por el NYT ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington considera que el propósito de esa política es “cerrar las puertas del Pentágono — aquellas áreas que históricamente han estado abiertas a la prensa — a organizaciones de noticias, como los demandantes, que investigan e informan sin temor ni favoritismos sobre las acciones del departamento y su dirección”.

Por lo anterior, el medio citado pide al tribunal que emita una orden que impida a la dependencia federal aplicar dicha política de prensa, junto con una declaración de que las disposiciones relativas al ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda son contrarias a la ley.