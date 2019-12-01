Terremoto de magnitud 6.9 sacude región de Kamchatka, Rusia

Terremoto de magnitud 6.9 sacude región de Kamchatka, Rusia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 22:42:33
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Moscú, Rusia, 16 de octubre de 2026.- Un sismo de magnitud 6.9 se registró en la región de Kamchatka, en Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el organismo, el epicentro se localizó a 76 kilómetros al noroeste de Ozernovskiy, a una profundidad de 143 kilómetros.

Aunque el movimiento ocurrió a gran profundidad, el temblor podría sentirse en distintas zonas de la región, sin embargo, este tipo de sismos suele generar menos movimiento en la superficie que aquellos que ocurren a menor profundidad.

Kamchatka se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra una gran actividad sísmica. Según los reportes, en los últimos 30 días se han registrado 57 sismos en la región, incluido este, que fue el de mayor magnitud durante ese periodo.

 

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