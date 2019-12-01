Terremoto de magnitud 6.0 devasta este de Afganistán; hay al menos 800 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 08:10:28

Kunar, Afganistán, a 1 de septiembre 2025.- Un terremoto de magnitud 6.0 devastó el este de Afganistán y dejó al menos 812 personas muertas y alrededor de 2 mil 700 heridas, de acuerdo con información del gobierno de facto.

Según, Zabihullah Mujahid, portavoz gubernamental, 800 de los muertos y dos mil 500 heridos se registraron en Kunar, mientras que en Nangarhar hubo 12 muertos y 255 heridos.

El funcionario talibán advirtió de que las cifras “no son definitivas y podrían aumentar”, mientras las operaciones de rescate continúan desde la madrugada para localizar supervivientes.

No obstante, señaló que las labores de los rescatistas se ven mermadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado las carreteras en el este del país y que impiden acceder a zonas remotas.

El temblor inicial se registró a las 23:47 h del domingo 31 de agosto de 2025 y fue seguido de al menos dos réplicas de magnitud 5,2.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo a 27 kilómetros al este de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros.