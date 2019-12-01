Revelan principales causas de muerte en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 10:52:18

Ciudad de México, a 10 de noviembre 2025.- El 90 por ciento de las muertes en México son ocasionadas por enfermedades y problemas relacionados con la salud y 10 por ciento por causas externas, como accidentes, homicidios y suicidios, principalmente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los males cardíacos son la principal causa de muerte en el país con 192 mil 518 defunciones por esta causa en 2024.

La segunda causa de muerte entre mexicanos en 2024 fue la diabetes, con 112 mil 577 casos, la tercera son los tumores malignos con 95 mil 108 víctimas mortales, mientras que la cuarta fueron las enfermedades del hígado con 40 mil 645.

Por otra parte, los accidentes fueron la quinta causa de muerte, con 39 mil 919 registrados

Cabe señalar que los homicidios fueron la octava causa de muerte, con 33 mil 550 en 2024.

Las cifras que el Inegi analizó se obtuvieron mediante los certificados de defunción de las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. Se complementó con las actas de defunción del Registro Civil y los cuadernos estadísticos proporcionados por las Agencias del Ministerio Público.