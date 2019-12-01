Nueva ola de violencia deja 6 muertos y un herido en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 13:47:14

Culiacán, Sinaloa, a 10 de noviembre 2025.- Durante el pasado fin de semana se registró una nueva ola de violencia en el estado de Sinaloa, en la que fueron ultimadas al menos seis personas en distintos municipios.

En un primer caso, un padre y su hijo, ambos de nombre Noé los cuales fueron atacados a balazos fuera de su domicilio en la colonia Loma Atravesada, en la ciudad de Mazatlán.

Además, en el municipio de San Ignacio, fueron abandonados los cuerpos de cuatro jóvenes con impactos de bala, los cuales portaban vestimentas tipo militar y equipos tácticos.

Se presume que dichas personas fueron ultimadas en un enfrentamiento armado entre grupos criminales antagónicos.

Por otra parte, la Policía Estatal Preventiva y el Ejército fueron alertados sobre fuertes detonaciones de armas de fuego en el fraccionamiento Alturas del Sur, en la capital del estado. Al presentarse, fueron notificados que un joven de nombre Fausto “N” de 31 años había resultado herido y trasladado por particulares a un hospital.