Desarticulan banda dedicada al robo en casa habitación y venta de estupefacientes en CDMX

Ciudad de México, a 10 de noviembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a seis presuntos miembros de una banda criminal dedicada al robo de casa habitación y venta de estupefacientes en la capital.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, en la que detalló que las detenciones ocurrieron tras cumplimentarse cuatro órdenes de cateo en inmuebles localizados en la alcaldía Azcapotzalco.

Según información oficial, en una primera instancia, en un departamento ubicado en la Unidad Habitacional Santo Domingo, de la colonia La Preciosa, se aseguraron 500 dosis de aparente clorhidrato de cocaína, dos identificaciones oficiales y cinco equipos telefónicos, además de detuvo a dos hombres de 29 y 25 años de edad y a una mujer de 50 años.

En el segundo cateo, que se realizó en un inmueble de la calle Tlahuicas, en la colonia El Jaguey, donde se incautaron 240 dosis de posible clorhidrato de cocaína y dos equipos telefónicos, y se detuvo a un hombre de 44 años de edad.

La tercera intervención ocurrió en un departamento localizado en la calle Gustavo Garmendia, de la colonia Presidente Madero, donde fue decomisada un arma de fuego corta, un cargador, 50 cartuchos útiles, tres equipos telefónicos, una bolsa y 200 dosis de lo que pudiera ser clorhidrato de cocaína y se detuvo a un hombre de 31 años de edad.

El cuarto cateo sucedió en una propiedad que se ubica en la calle Manuel Salazar, de la colonia San Juan Tlihuaca, donde se aseguraron 190 dosis de aparente clorhidrato de cocaína y un teléfono celular, además fue detenido un hombre de 36 años de edad.