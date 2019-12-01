Ultiman a dos hombres en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 11:21:07

Uruapan, Michoacán, 10 de noviembre del 2025.- Los cuerpos de dos individuos que fueron asesinados a balazos fueron localizados en un paraje de la carretera Uruapan-Paracho.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Capacuaro, estaba tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.