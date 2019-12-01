Ultiman a dos hombres en Uruapan, Michoacán

Ultiman a dos hombres en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 11:21:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 10 de noviembre del 2025.- Los cuerpos de dos individuos que fueron asesinados a balazos fueron localizados en un paraje de la carretera Uruapan-Paracho.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Capacuaro, estaba tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desarticulan banda dedicada al robo en casa habitación y venta de estupefacientes en CDMX
Ultiman a dos hombres en Uruapan, Michoacán
Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos
Muere hombre tras sufrir accidente en Nocupétaro, Michoacán; su hijo resultó ileso
Más información de la categoria
Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos
Revelan principales causas de muerte en México
Sentencian a 50 años de prisión a dos hermanos por secuestrar y ultimar a hombre en Morelia, Michoacán
Omar García Harfuch visitará Uruapan esta semana a petición de Grecia Quiroz
Comentarios