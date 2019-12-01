Omar García Harfuch visitará Uruapan esta semana a petición de Grecia Quiroz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 09:38:04

Uruapan, Michoacán, 10 de noviembre del 2025.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en los próximos días el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México visitará varios municipios de Michoacán, entre ellos Uruapan, atendiendo la solicitud de la presidenta municipal Grecia Quiroz.

El funcionario adelantó que durante la visita se sostendrán reuniones con autoridades para garantizar la seguridad, así como se escuchará a la gente para conocer sus peticiones.

“Por petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, visitaremos esta semana el municipio. El objetivo es mantener un diálogo directo con autoridades y productores”, señaló García Harfuch.

La visita se realizará en el marco de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se realizó el domingo desde Palacio Nacional, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presencia del Gabinete de Seguridad en Uruapan ocurre tras el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, esposo de la actual presidenta municipal, hecho que ha generado un fuerte malestar en el colectivo social michoacano por mayor seguridad y justicia en la región.