Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 11:18:41

Villahermosa, Tabasco, a 10 de noviembre 2025.- Autoridades federales capturaron a 20 personas, entre ellas un líder delincuencial y cuatro policías municipales, presuntamente ligadas a un grupo criminal de Tabasco.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que en los operativos fue detenido el líder de la célula delictiva, Jorge Armando “N”, alias “El Toto”.

Asimismo, en su publicación el funcionario federal indicó que el detenido está vinculado con una agresión en Macuspana, Tabasco, el pasado 8 de noviembre, donde dos mujeres fueron asesinadas, además de otros hechos delictivos.

Además, comentó que en las acciones los agentes aseguraron 17 armas de fuego, vehículos y droga”.

Según información oficial, en el lugar confiscaron 160 dosis de mariguana, 40 dosis de metanfetamina, tres automóviles, una camioneta, dos motocicletas, 13 armas de fuego largas, cuatro armas de fuego cortas, 50 cargadores, mil 688 cartuchos útiles, 20 equipos telefónicos, siete chalecos balísticos, siete cascos tácticos, cinco básculas grameras y una cámara de video.

En el operativo participaron miembros de la SSPC, de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la Fiscalía de Tabasco.