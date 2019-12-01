Sentencian a 50 años de prisión a dos hermanos por secuestrar y ultimar a hombre en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 09:47:47

Morelia, Michoacán, 10 de noviembre del 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de dos hermanos, responsables del secuestro y homicidio de un hombre, ocurrido en el 2020, en la capital michoacana.

Sobre el particular se informó que se trata de Néstor C. y Jesús Adrián C., quienes secuestraron y privaron de la vida a Hugo G.

En Juicio Oral, un agente del Ministerio Público demostró que el 25 de octubre de 2020, Hugo G., caminaba sobre la avenida Michoacán, en la colonia Las Margaritas, cuando fue alcanzado por los tripulantes de un vehículo Toyota, tipo Prius, color gris, que, tras cerrarle el paso, descendieron de la unidad para amagarlo con un arma de fuego y obligarlo a subir a la unidad.

Al día siguiente, personal de la triada investigadora fue informado sobre el hallazgo de un cuerpo, mismo que fue ubicado en Las Espigas, municipio de Tarímbaro, a donde acudieron para llevar a cabo las actuaciones correspondientes, lográndose establecer que se trataba de Hugo G.

La Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso reunió datos de prueba de la participación de los hermanos Néstor C. y Jesús Adrián C., quienes fueron detenidos con base a una orden de aprehensión y vinculados a proceso.

Tras concluir el desfile probatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento los encontró culpables y emitió fallo condenatorio en su contra, sentenciándolos a 50 años de prisión, así como al pago por concepto de la reparación del daño.