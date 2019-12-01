Caen dos presuntos operadores de célula criminal en Sonora; les aseguran estupefacientes, armas, vehículos y dinero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 13:17:34

San Luis Río Colorado, Sonora, a 10 de noviembre 2025.- Personal de seguridad arrestó en San Luis Río Colorado, Sonora, a dos presuntos integrantes de una célula criminal relacionada con delitos del fuero federal como tráfico de armas y estupefacientes hacia Estados Unidos.

Los sospechosos fueron identificados como Abdel ‘N’, alias ‘el Toro’ de 63 años, el cual cuenta con antecedentes penales por homicidio simple doloso y lesiones, y a Miguel Ángel ‘N’, ‘el Torito’ de 32 años.

Según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las detenciones se lograron en operativos simultáneos en dos domicilios.

En la inspección de los inmuebles se aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, crystal, metanfetaminas, cartuchos útiles, dinero en efectivo, un arma de fuego y tres vehículos.

Se detalló que en las operaciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).