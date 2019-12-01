Terremoto de magnitud 5.3 sacude El Tíbet

Terremoto de magnitud 5.3 sacude El Tíbet
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 11:50:15
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Zaduo, China, a 24 de octubre 2026.- Un terremoto de magnitud 5.3 sacudió la región china del Tíbet, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China.

Según el organismo, el nuevo sismo se registró a las 16:39 hora local en el condado de Zaduo, perteneciente a la prefectura de Yushu, en la provincia occidental de Qinghai.

Además, indicaron que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Cabe mencionar que en días pasados se presentaron tres temblores de magnitudes 4.5, 4.1 y 4.2 en una zona cercana.

Igualmente, el pasado 22 de octubre se registró un sismo de magnitud 7.0 que dejó al menos 16 muertos y 76 heridos.

En ese sentido, las autoridades han reportado 892 réplicas del sismo principal, ninguna de magnitud igual o superior a 5.

 

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