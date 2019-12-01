Ternura en el Ártico: madre osa adopta una cría en el norte de Canadá en suceso inédito

Montreal, Canadá, 18 de diciembre del 2025.- Científicos que trabajan en el norte de Canadá documentaron un comportamiento inusual entre osos polares, luego de captar en video a una hembra salvaje cuidando y protegiendo a una cría que no era suya.

El hecho fue registrado en noviembre pasado en las inmediaciones de Churchill, localidad ubicada en el norte de Manitoba y conocida como la “capital mundial del oso polar”. De acuerdo con especialistas, se trata de un caso extremadamente raro.

Evan Richardson, investigador del Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, explicó que en más de cuatro décadas de monitoreo solo se han documentado 13 episodios similares de adopción entre estos animales. El científico ha estudiado a los osos polares durante 25 años.

Meses antes, los investigadores habían localizado a la misma osa cuando salía de su guarida acompañada de una sola cría, la cual portaba un collar GPS, un método común para el seguimiento de la especie. Sin embargo, al reencontrarla en noviembre, observaron que ahora estaba acompañada por dos oseznos, uno de ellos sin marcas de identificación.

El rastreo por GPS y las observaciones realizadas por la organización Polar Bears International confirmaron que la hembra permaneció con ambas crías durante varias semanas. En las imágenes se aprecia a los oseznos explorando un paisaje cubierto de nieve, mientras la madre se mantiene atenta a su alrededor.

Los especialistas estiman que ambas crías tienen entre 10 y 11 meses de edad y que continuarán junto a la osa hasta cumplir aproximadamente dos años y medio, como ocurre habitualmente con la especie.