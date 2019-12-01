Teleférico se atasca a casi 3 mil metros de altura y deja atrapadas a cientos de personas en los Alpes de Italia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 09:56:11

Roma, Italia, a 30 de diciembre 2025.- Cientos de personas quedaron atrapadas en una cabina de teleférico ubicada en el Monte Moro, a 2 mil 800 metros de altura en los Alpes italianos.

De acuerdo con información oficial, el incidente se desarrolló en punto de las 11:25 horas tiempo local, cuando una cabina no se detuvo en el punto previsto y chocó contra la barrera de la estación de llegada, lo que dejó un saldo de al menos seis turistas lesionados que ya fueron evacuados.

El incidente también afectó al operario de la cabina inferior, según confirmaron los bomberos, los cuales realizan labores de evacuación en coordinación con el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y la Guardia de Finanza.

Además, se dio a conocer que los vulcanos desplegaron dos helicópteros para la evacuación de las personas que permanecen en lo alto del monte por la imposibilidad de descender con el teleférico y entre las que hay algunos niños.

Por su parte, las autoridades locales cerraron temporalmente las pistas de esquí y suspendieron el funcionamiento del teleférico para garantizar la seguridad de los usuarios.