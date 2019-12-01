Teleférico se atasca a casi 3 mil metros de altura y deja atrapadas a cientos de personas en los Alpes de Italia

Teleférico se atasca a casi 3 mil metros de altura y deja atrapadas a cientos de personas en los Alpes de Italia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 09:56:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Roma, Italia, a 30 de diciembre 2025.- Cientos de personas quedaron atrapadas en una cabina de teleférico ubicada en el Monte Moro, a 2 mil 800 metros de altura en los Alpes italianos.

De acuerdo con información oficial, el incidente se desarrolló en punto de las 11:25 horas tiempo local, cuando una cabina no se detuvo en el punto previsto y chocó contra la barrera de la estación de llegada, lo que dejó un saldo de al menos seis turistas lesionados que ya fueron evacuados.

El incidente también afectó al operario de la cabina inferior, según confirmaron los bomberos, los cuales realizan labores de evacuación en coordinación con el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y la Guardia de Finanza.

Además, se dio a conocer que los vulcanos desplegaron dos helicópteros para la evacuación de las personas que permanecen en lo alto del monte por la imposibilidad de descender con el teleférico y entre las que hay algunos niños.

Por su parte, las autoridades locales cerraron temporalmente las pistas de esquí y suspendieron el funcionamiento del teleférico para garantizar la seguridad de los usuarios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataques incendiarios en Palmar de Bravo; queman vehículos y vivienda vinculados a exalcalde poblano
Ultiman a tiros a una mujer en Uruapan, Michoacán
Caen 4 presuntos integrantes de grupo delincuencial de Chiapas y Guatemala
Entregan nombramientos a las y los nuevos titulares de Direcciones de Policía de Investigación y de Direcciones de Carpetas de Investigación en la FGE Michoacán 
Más información de la categoria
Ataques incendiarios en Palmar de Bravo; queman vehículos y vivienda vinculados a exalcalde poblano
Vuelca tráiler cargado con suavitel en el libramiento Noreste de Querétaro; se genera rapiña 
Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua, a los 75 años de edad
Claudia Sheinbaum pide esperar peritajes para conocer causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico; versiones periodísticas acusan fallas desde el 2019
Comentarios