Suman 66 fallecidos tras caída de avión militar en Colombia

Suman 66 fallecidos tras caída de avión militar en Colombia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 22:27:54
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Bogotá, Colombia, a 23 de marzo de 2026.- Una tragedia aérea sacudió este lunes al suroeste de Colombia, luego de que un avión militar se desplomara minutos después de despegar, dejando un saldo preliminar de 66 personas fallecidas y varios heridos, en lo que ya es considerado uno de los accidentes más graves que ha ocurrido recientemente.

La aeronave, un modelo Hércules de fabricación estadounidense, transportaba a 125 ocupantes cuando perdió altura y cayó alrededor de las 10:00 horas locales tras partir de Puerto Leguízamo, una zona cercana a las fronteras con Perú y Ecuador. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del siniestro.

De acuerdo con fuentes militares, entre las víctimas mortales se encuentran 58 soldados, seis integrantes de la Fuerza Aérea y dos policías. Aunque no se ha precisado el número exacto de lesionados, se reporta que varios sobrevivientes fueron trasladados para recibir atención médica.

Equipos de emergencia y rescate se mantienen desplegados en el área del accidente, la cual se caracteriza por la presencia de grupos armados irregulares y extensos cultivos ilícitos, lo que ha complicado las labores.

El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un “accidente horroroso” y señaló la urgencia de renovar la flota aérea militar. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que, de manera preliminar, no existen indicios de que el accidente haya sido provocado por un ataque de grupos ilegales.

En la región donde ocurrió el siniestro, fuerzas de Colombia y Ecuador mantienen operativos contra organizaciones del narcotráfico, en medio de una creciente tensión y actividad militar registrada en las últimas semanas.

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