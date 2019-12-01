Suman 4 mil 118 muertos por terremotos en Venezuela; miles permanecen sin hogar

Suman 4 mil 118 muertos por terremotos en Venezuela; miles permanecen sin hogar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 21:07:29
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Caracas, Venezuela, 10 de julio de 2026.- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el número de personas fallecidas por los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio aumentó a 4 mil 118.

Asimismo, la cifra de heridos asciende a 16 mil 740, mientras que 6 mil 462 personas han sido rescatadas. Además, 17 mil 907 habitantes permanecen sin vivienda a consecuencia de los daños provocados por los sismos.

Los terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, impactaron principalmente el estado costero de La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron. En la denominada zona cero del desastre, cientos de damnificados permanecen alojados en estadios, canchas deportivas, plazas e incluso aceras, donde reciben atención médica y apoyo alimentario por parte de voluntarios.

De acuerdo con datos oficiales, más de 800 construcciones resultaron afectadas, de las cuales 190 sufrieron colapso total. En tanto, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, solicitó la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero para fortalecer las labores de recuperación, mientras la Organización de las Naciones Unidas busca recaudar cerca de 300 millones de dólares para atender la emergencia.

La ONU estima que hasta 50 mil personas podrían encontrarse desaparecidas tras lo que se ha considerado uno de los peores terremotos registrados en América Latina, sin embargo, el gobierno venezolano no ha dado a conocer una cifra oficial sobre personas desaparecidas.

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