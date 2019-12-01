Sube a 13 la cifra de mexicanos involucrados en accidente ferroviario en España; buscan a un desaparecido

Sube a 13 la cifra de mexicanos involucrados en accidente ferroviario en España; buscan a un desaparecido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 13:27:22
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España a 01 de noviembre de 2026.– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que 13 mexicanos estuvieron involucrados en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España. De ellos, 12 ya fueron localizados e identificados, mientras continúa la búsqueda de un connacional cuyo paradero se desconoce.

 

De acuerdo con la información oficial, 11 de los mexicanos identificados sufrieron lesiones leves y ya fueron dados de alta, mientras que las autoridades mantienen las labores para localizar al ciudadano restante.

 

El connacional desaparecido fue identificado por sus familiares como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario de Aguascalientes, quien viajaba como turista con destino a Sevilla.

 

La Embajada de México en España mantiene comunicación con las autoridades locales y brinda asistencia consular y apoyo económico a los familiares, además de acompañarlos durante las labores de búsqueda.

 

La incertidumbre continúa para la familia del mexicano, mientras se trabaja para conocer su paradero.

 

 

 

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