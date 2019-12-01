SRE pone a disposición de mexicanos números consulares en el Caribe por huracán 'Melissa'

SRE pone a disposición de mexicanos números consulares en el Caribe por huracán 'Melissa'
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 13:48:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 28 de octubre 2025.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que pone a disposición de los mexicanos los números de emergencia y de atención consular para quienes se encuentran en los países que se prevé sean afectados por el huracán “Melissa” en las próximas horas.

“Recomendamos extremar precauciones y permanecer permanentemente en alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales”, indicó la dependencia en un comunicado publicado en redes sociales.

La Cancillería reveló los números de emergencia de sus representaciones ubicadas en la trayectoria prevista del ciclón:

“La Cancillería se encuentra en comunicación permanente con las distintas representaciones para dar seguimiento puntual al transcurso del huracán y reitera su compromiso de atender y proteger a las y los connacionales”, apuntó la SRE.

El huracán ‘Melissa’ tocó tierra este martes 28 de octubre de 2025 en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora (183 millas), lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investiga la FGR robo de armas a escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales en Michoacán
Localizan extremidades humanas en la colonia Diego Rivera de Morelia, Michoacán 
Aprehenden en LC, Michoacán a presunto responsable de violación y abuso sexual en agravio de una adolescente
Refuerzan seguridad en región Apatzingán; acuerdan Bedolla, Harfuch y Defensa 
Más información de la categoria
Investiga la FGR robo de armas a escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales en Michoacán
Con apoyo de un helicóptero artillado abaten a 7 presuntos delincuentes durante enfrentamientos en la sierra de Culiacán
Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca
Homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune: Omar García Harfuch desde Apatzingán, Michoacán
Comentarios