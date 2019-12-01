SRE pone a disposición de mexicanos números consulares en el Caribe por huracán 'Melissa'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 13:48:49

Ciudad de México, a 28 de octubre 2025.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que pone a disposición de los mexicanos los números de emergencia y de atención consular para quienes se encuentran en los países que se prevé sean afectados por el huracán “Melissa” en las próximas horas.

“Recomendamos extremar precauciones y permanecer permanentemente en alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales”, indicó la dependencia en un comunicado publicado en redes sociales.

La Cancillería reveló los números de emergencia de sus representaciones ubicadas en la trayectoria prevista del ciclón:

@EmbaMexJam: +1 (876) 832-8711). Cuba @EmbaMexCuba: Marcación local, 5286 9620.

@EmbamexHaiti: Marcación local, 3849 0085. República Dominicana @EmbamexREPDOM: Marcación local: 809 669 6501.

“La Cancillería se encuentra en comunicación permanente con las distintas representaciones para dar seguimiento puntual al transcurso del huracán y reitera su compromiso de atender y proteger a las y los connacionales”, apuntó la SRE.

El huracán ‘Melissa’ tocó tierra este martes 28 de octubre de 2025 en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora (183 millas), lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones.