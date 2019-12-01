SRE lanza recomendaciones para no viajar a Israel, Líbano e Irán por riesgos de seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 08:58:31

Ciudad de México, a 3 de febrero 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lanzó recomendaciones para no viajar a Líbano, Israel e Irán, ante los riesgos de seguridad en la región.

A través de una alerta de viaje publicada en redes sociales, la Cancillería señaló que “ante la coyuntura actual en la región de Medio Oriente” existen “altos riesgos de seguridad y la posibilidad de una escalada de violencia o nuevas restricciones a la movilidad”.

Además, la representación diplomática, precisó que el espacio aéreo de Irán “se encuentra abierto”, aunque advirtió que el Aeropuerto Imam Khomeini (IKA) opera con vuelos internacionales “sujetos a cambios repentinos”.

Por lo anterior, recomendó a los connacionales “reservar el vuelo más próximo disponible”, verificar el estatus de rutas y conexiones, registrar su itinerario en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Por último, reiteró que, en caso de emergencia, las y los mexicanos pueden comunicarse al teléfono +98 912 122 4463 o escribir al correo electrónico consularesirn@sre.gob.mx para recibir asistencia consular.