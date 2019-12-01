Sospechoso de ataque contra militares en EEUU trabajó con la CIA en Afganistán, informan autoridades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 11:19:12

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de noviembre 2025.- Rahmanullah Lakanwal, principal sospechoso del tiroteo en contra de dos elementos de la Guardia Nacional en Washington D. C., trabajó con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), en varias misiones realizadas en Afganistán, informó John Radcliffe, director del organismo.

“Tras la desastrosa retirada de Biden de Afganistán, la administración Biden justificó el traslado del presunto tirador a Estados Unidos en septiembre de 2021 debido a su trabajo previo con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada en Kandahar, que finalizó poco después de la caótica evacuación”, dijo el funcionario estadounidense en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, el presunto tirador es un ciudadano afgano que, según las autoridades, llegó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa implementado por la administración Biden tras la retirada militar estadounidense de aquel país asiático.

Por otra parte, la jefa del Departamento de Justicia, Pam Bondi aseveró que buscará la pena de muerte para el presunto agresor si es que los militares pierden la vida.

“Haremos todo lo posible para pedir la pena de muerte contra ese monstruo que no debería haber estado en nuestro país".