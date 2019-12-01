Terremoto de magnitud 7.7 sacude Panamá y provoca daños en edificios

Terremoto de magnitud 7.7 sacude Panamá y provoca daños en edificios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 19:45:57
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Ciudad de Panamá, Panamá, 9 de octubre de 2026.- Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá este viernes y causó temor entre los habitantes de la capital, donde varias personas tuvieron que salir de los edificios como medida de precaución. 

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a las 12:56 horas y tuvo su epicentro cerca de la localidad de Tonosí, a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá. 

El temblor también provocó daños en distintas zonas del país. En la ciudad de Penonomé, parte de una iglesia resultó afectada y se reportaron daños en un hotel. Además, las autoridades comenzaron a revisar las condiciones de los edificios y otras estructuras afectadas. Hasta los primeros reportes no se han confirmado personas fallecidas.

Después del sismo se registraron decenas de réplicas, algunas de ellas de magnitud considerable. Debido a la fuerza del movimiento, se emitieron alertas de tsunami para varias zonas de la costa del Pacífico, entre ellas regiones de Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, las alertas fueron retiradas posteriormente. 

Ante la situación, las autoridades panameñas ordenaron suspender las clases durante el turno vespertino y continuaron con la revisión de los daños. Aunque el USGS reportó una magnitud de 7.7, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá calculó el movimiento en 7.2.

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