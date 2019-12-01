Sismo de magnitud 4.3 sacude y despierta la Bahía de San Francisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 08:23:08

Berkeley, California, Estados Unidos, a 22 de septiembre 2025.- La madrugada del 22 de septiembre un sismo de magnitud 4.3 sacudió parte de la región de la Bahía de San Francisco, en California, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Según el organismo especializado, el temblor se registró poco antes de las 3:00 horas tiempo local con epicentro al este-sureste de la ciudad de Berkeley.

Por otra parte en San Francisco, el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad publicó en X que, “si bien el 911 registró un aumento de llamadas de personas que sintieron el sismo, no ha habido informes de heridos en este momento”.

Asimismo, el alcalde Dan Lurie, comentó en redes sociales sobre el temblor y dijo que “las cuadrillas de emergencia están evaluando cualquier impacto en nuestra ciudad, y daremos una actualización más tarde hoy”.

Cabe señalar que, de acuerdo con medios locales, aseguraron que personas a más de 160 kilómetros de distancia del epicentro lograron sentir el movimiento telúrico.