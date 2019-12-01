Sismo de 5.8 sacude el norte de Japón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 07:48:00

Hokkaido, Japón, a 25 de octubre 2025.- Un terremoto de magnitud 5.8 sacudió la isla de Hokkaido, ubicada en el norte de Japón, informó la Agencia Meteorológica nipona (JMA), sin que las autoridades del archipiélago emitieran una alerta de tsunami.

De acuerdo con información oficial, el sismo se registró a las 01:40 horas (hora local) con epicentro al sureste de la península de Nemuro y a una profundidad de 40 kilómetros.

Cabe señalar que el movimiento telúrico alcanzó el nivel 5 en la escala japonesa, que tiene un máximo de 7 y se centra en medir la agitación de la superficie y las zonas afectadas, más que la intensidad del temblor.

“No hay necesidad de preocuparse por un tsunami causado por este terremoto”, indicó la agencia en su boletín más reciente.

Es de mencionar que el fenómeno geológico no dejó daños materiales, lesionados ni pérdidas humanas.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia.