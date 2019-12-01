Sindicatos demandan a Trump por cambios en la visa de trabajo H1B

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 12:18:28

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de octubre 2025.- Una coalición de sindicatos, organizaciones religiosas y en defensa de los derechos humanos presentaron una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por los cambios al programa de visas de trabajo H1B, que califican de “ilegales".

Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre, la Casa Blanca publicó un decreto donde se instruía imponer una tarifa de 100 mil dólares para la emisión de nuevos visados de este tipo.

Además, a través de un documento, el Gobierno detalló otros cambios a este programa para dar prioridad a los trabajadores que obtengan mayores sueldos y tengan un nivel alto de formación profesional.

El recurso legal contra la Administración de Trump acusa que el gobierno viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad al imponer la nueva tarifa.

En ese sentido, asegura que no tiene “la autoridad unilateral” para alterar la un “esquema legislativo integral creado por el Congreso”.

“Lo más fundamental es que el presidente no tiene facultad para imponer de forma unilateral tasas, impuestos u otros mecanismos para generar ingresos para Estados Unidos, ni para dictar cómo se gastan esos fondos”, detalla el documento judicial, presentado ante una corte federal en California.