Detienen a hombre en posesión de enervantes en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 07 de febrero de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lograron la detención de un sujeto en posesión de 29 envoltorios que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana; asimismo, se aseguró un vehículo.

Sobre el particular se informó que fue durante recorridos de vigilancia y prevención del delito, que agentes del Grupo de Reacción Inmediata de la Guardia Civil ubicaron a una persona que viajaba a bordo de una motocicleta marca Italika con actitud evasiva. El sujeto, quien se identificaba presuntamente como repartidor de una aplicación de comida, transportaba diversas dosis de droga ocultas dentro de su mochila de reparto.

El detenido y lo asegurado fueron presentados ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y determinar su situación jurídica.