Siete perritos regresan juntos con sus dueños tras escapar de un robo en China

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 22:35:53

Jilin, China, 23 de marzo de 2023.- En la ciudad de Changchun, en la provincia de Jilin, siete perros fueron robados de tres hogares de una aldea y trasladados en un camión con destino a un establecimiento ilegal de carne de perro.

Durante el trayecto por la autopista Changshuang, los animales lograron escapar del vehículo en movimiento. Lejos de dispersarse, permanecieron juntos como una jauría y emprendieron el camino de regreso a casa.

Los perritos recorrieron más de 17 kilómetros durante dos días, atravesando carreteras con tráfico y campos abiertos, hasta lograr regresar a su comunidad de origen.

El momento fue captado por un internauta, quien los grabó caminando por la carretera y compartió el video en la plataforma Douyin (TikTok de China), donde rápidamente se volvió viral al acumular cientos de millones de visualizaciones.

Tras la difusión del video, voluntarios de un refugio local de perros callejeros utilizaron drones y el seguimiento en redes sociales para localizarlos y brindarles apoyo.

Finalmente, entre el 18 y 19 de marzo, los siete perros regresaron sanos y salvos con sus dueños, presentando únicamente rasguños y signos de cansancio.