Si Zelenski quiere reunirse con Putin debe viajar a Rusia, insiste el Kremlin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 08:21:45

Atlanta, Georgia, Estados Unidos, a 31 de octubre 2026.- El Ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, insistió en que si el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, desea reunirse en persona con Vladimir Putin, deberá viajar a la ciudad de Moscú.

“Si quiere reunirse debe venir a Moscú. Es una práctica normal en diplomacia y en la vida real. Si quieres una reunión con alguien, esta persona pone las condiciones”, respondió en un encuentro con medios desde la ciudad de Atlanta, Georgia.

En ese sentido, el funcionario del Kremlin recalcó que el mandatario ucraniano tendría garantizada su seguridad en la capital rusa.

Cabe recordar que previamente, Kiev propuso una reunión entre los dos líderes, para poner fin a la guerra; sin embargo, rechazó la posibilidad de que el encuentro se desarrolle en Moscú.

Como respuesta, el Gobierno ruso planteó una llamada telefónica.